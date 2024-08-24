​Сакки: «Мне не понравился «Милан» в матче с «Торино»

Свои выступления в новом чемпионате Серии А «Милан» начал с ничьей с «Торино», команда Паулу Фонсеки едва не проиграла, уступая по ходу матча два гола. Теперь ей предстоит сыграть с «Пармой», и бывший тренер как «Пармы», так и «Милана», Арриго Сакки, обеспокоен:

- «Милан» не показался мне блестящим в матче с «Торино». Но может, это только начало сезона. Не исключаю, что и «Парма» сможет доставить проблемы «Милану», как она сделала это для «Фиорентины», - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата.