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Чемпионат Италии. Серия А

​Сакки: «Мне не понравился «Милан» в матче с «Торино»

24 Августа 2024 • 03:09 Комментировать
Парма
...
Милан
1 4.90 X 4.15 2 1.70
Через 15 ч. 4 мин.

Свои выступления в новом чемпионате Серии А «Милан» начал с ничьей с «Торино», команда Паулу Фонсеки едва не проиграла, уступая по ходу матча два гола. Теперь ей предстоит сыграть с «Пармой», и бывший тренер как «Пармы», так и «Милана», Арриго Сакки, обеспокоен:

- «Милан» не показался мне блестящим в матче с «Торино». Но может, это только начало сезона. Не исключаю, что и «Парма» сможет доставить проблемы «Милану», как она сделала это для «Фиорентины», - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата.


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ПАРМА МИЛАН
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