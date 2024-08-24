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«Ювентус» предложил 37 млн евро за игрока сборной Аргентины слухи

24 Августа 2024 • 03:01 Комментировать
Фиорентина
...
Венеция
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25.08 19:30

«Ювентус» работает над подписанием вингера «Фиорентины» Николаса Гонсалеса.

В пятницу руководство «старой синьоры» сделало «фиалкам» улучшенное предложение по 26-летнему игроку. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, «Ювентус» готов заплатить за аргентинца 32 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов. Переговоры находятся на финальной стадии. Вингер хочет перебраться в туринский клуб, с которым уже договорился о пятилетнем контракте.

На счету Николаса Гонсалеса 16 забитых мячей и пять голевых передач в 44 матчах за «Фиорентину» в прошлом сезоне. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 35 млн евро.

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