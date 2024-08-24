«Ювентус» работает над подписанием вингера «Фиорентины» Николаса Гонсалеса.

В пятницу руководство «старой синьоры» сделало «фиалкам» улучшенное предложение по 26-летнему игроку. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, «Ювентус» готов заплатить за аргентинца 32 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов. Переговоры находятся на финальной стадии. Вингер хочет перебраться в туринский клуб, с которым уже договорился о пятилетнем контракте.

На счету Николаса Гонсалеса 16 забитых мячей и пять голевых передач в 44 матчах за «Фиорентину» в прошлом сезоне. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 35 млн евро.