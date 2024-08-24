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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Марцио настаивает - Беннасер покинет «Милан»

24 Августа 2024 • 02:52 Комментировать

Авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио продолжает утверждать, что Исмаэль Беннасер покинет «Милан», так как имеет выгодные предложения из Саудовской Аравии. О подобном варианте развития событий сообщалось ещё с начала лета, но пока что Беннасер остаётся в «Милане» и на словах клуб покидать не собирается.

- Арабы готовы повысить своё предложение. Если Беннасер уйдёт, то «Милан» может попробовать заполучить Ману Коне. Также Адли тоже собирается в Аравию, - цитирует слова ди Марцио pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с «Пармой».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер
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