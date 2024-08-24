Восходящая звезда «Реала» переходит в «Комо»

Полузащитник мадридского «Реала» Николас Пас станет новичком «Комо».

19-летнему футболисту было трудно претендовать на место в основе «сливочных», поэтому он решил отправиться за игровой практикой в Италию. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Пас уже подписал контракт с «Комо». Клуб Серии А заплатит 6 млн евро за перспективного игрока, при этом «Реал» сможет рассчитывать на 50% от суммы перепродажи аргентинца. Гранд Ла Лиги также включил в сделку опцию первоочерёдного обратного выкупа своего воспитанника.

Николас Пас успел провести восемь матчей за первую команду «Реала», отметившись одним забитым мячом.