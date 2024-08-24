Дзола: «У «Милана» очень конкурентоспособный состав»

Бывшая звезда итальянского футбола Джанфранко Дзола считает очень перспективной обновлённую команду «Милана», однако не уверен в немедленном результате - по его словам, многое зависит от того, как будет работать Паулу Фонсека.

- У «Милана» очень конкурентоспособный состав, но надо посмотреть, как он сработается с менталитетом нового тренера. Для таких вещей нужно время, - цитирует слова Дзолы pianetamilan.it.

Свои выступления в новом сезоне Серии А «Милан» начал средне - с противоречивой ничьей с «Торино» на своём поле. В очередном туре гранду предстоит сыграть с «Пармой».