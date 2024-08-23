Туринский «Ювентус» подписал новый контракт с американским полузащитником Уэстоном Маккенни. Об это пишет пресс-служба «бьянконери». Новое соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года.

Маккенни 25 лет, в туринском клубе он уже с 2020 года. За этот период он вышел на поле в более чем 130 матчах. Прошлый сезон американец также провёл в «Юве». В активе футболиста также свыше 50 поединков за национальную сборную США.

Напомним, что «Ювентус» благоприятно начал новый футбольный сезон. Команда в первом туре разгромила «Комо». Возглавляет «Юве» с этого лета молодой тренер Тьяго Мотта.