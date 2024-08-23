Экс-лидер «Барселоны» Серхи Роберто стал игроком «Комо» из итальянской Серии А. Новостью делится пресс-служба коллектива.

32-летний испанец подписал двухлетний контракт. Пополнил «Комо» Роберто в статусе свободного агента, так как ранее завершился его контракт с «сине-гранатовыми».

Напомним, что Роберто – воспитанник академии «Барсы». Всю взрослую клубную карьеру игрок провёл в родном клубе и ни разу не покидал его систему.

«Комо» по итогу прошедшего сезона в Серии Б поднялся в Серию А. В первом матче нового сезона команда Сеска Фабрегаса проиграла «Ювентусу» (0:3). Во втором туре «Комо» ждёт выезд к «Кальяри».