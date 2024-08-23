В «Ювентусе» определились с будущим Маккенни

Американский полузащитник Уэстон Маккенни заключит новый трудовой договор с туринским «Ювентусом», рапортует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно источнику, новый трудовой договор 25-летнего футболиста со «старой синьорой» будет рассчитан до середины 2026 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

В минувшей игровой кампании Маккенни принял участие в 38 поединках и записал на свой счет десять забитых мячей. За «Ювентус» американец выступает с 2021 года, его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.