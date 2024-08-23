Мойзе Кин: «В «Фиорентине» я на своём месте»

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин поделился впечатлениями после дебютного гола в новой команде.

24-летний футболист «фиалок», в прошлом месяце перешедший из «Ювентуса», поразил ворота «Пушкаш-Академи» в матче квалификации Лиги конференций (3:3). Для экс-форварда «старой синьоры» это первый гол в официальных играх почти за полтора года.

«Команда и тренер верят в меня. Этот сезон будет для меня одним из самых важных, – делится мыслями Кин в беседе со Sky Sport после матча. – Я абсолютно убеждён, что нахожусь в правильном месте. Я здесь для того, чтобы наглядно это продемонстрировать. Моя задача – полностью выкладываться на поле.

Возвращение в сборную Италии? Сейчас я сосредоточен на «Фиорентине», но должен быть готов к чему угодно», – поведал игрок в интервью.