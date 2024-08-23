​Дзола высказался о прогрессе итальянского футбола

Итальянский футбол вновь встаёт на ноги, итальянские клубы снова играют в финалах европейских турниров, и знаменитый в прошлом футболист «Наполи» и «Челси» Джанфранко Дзола считает это логичным. Он прокомментировал прогресс футбола в Италии:

- Качество игры выросло, футбол стал более атакующим и креативным, раньше во главе угла ставился результат, футбол был слишком тактичным. Сейчас приоритет снова отдаётся игре, - цитирует слова Дзолы La Gazzetta Dello Sport.

Действующим чемпионом итальянской Серии А является миланский «Интер». В предстоящие выходные пройдёт второй тур нового сезона.