​Сделка «Милана» с «Сент-Этьеном» по Балло-Туре может сорваться

Мы уже сообщали о том, что Фоде Балло-Туре может оказаться во французском «Сент-Этьене», игрок потерял место в составе ещё при Стефано Пиоли. Но и новый наставник «Милана», португальский специалист Паулу Фонсека дал понять Балло-Туре, что не рассматривает его в качестве полезной единицы и, следовательно, волен двигать на все четыре стороны.

Но сделка с «Сент-Этьеном», сообщает Footmercato, срывается, и Балло-Туре перешёл к рассмотрению других предложений. У него есть варианты в Англии, а также Германии. Что выберет сенегальский игрок, станет известно в ближайшем будущем.