​Источник: «Барселона» сделает всё, чтобы заполучить Леау»

Авторитетный итальянский журналист Джорджо Фурлани не сомневается в том, что в каталонской «Барселоне» сделают всё, чтобы заполучить Рафаэла Леау. Слухи об интересе каталонцев к португальскому игроку множатся с геометрической прогрессией, однако проблемой может стать цена в 120 миллионов евро - именно столько хочет получить «Милан» за свою звезду.

Если с Леау всё-таки договориться не получится, то в качестве альтернативы «Барса» рассматривает таких игроков, как Федерико Кьеза из туринского «Ювентуса», а также Кингсли Коман из мюнхенской «Баварии».

Напомним, что Леау защищает цвета «Милана» с 2019 года.