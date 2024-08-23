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Чемпионат Италии. Серия А

​Источник: «Барселона» сделает всё, чтобы заполучить Леау»

23 Августа 2024 • 02:19 Комментировать

Авторитетный итальянский журналист Джорджо Фурлани не сомневается в том, что в каталонской «Барселоне» сделают всё, чтобы заполучить Рафаэла Леау. Слухи об интересе каталонцев к португальскому игроку множатся с геометрической прогрессией, однако проблемой может стать цена в 120 миллионов евро - именно столько хочет получить «Милан» за свою звезду.

Если с Леау всё-таки договориться не получится, то в качестве альтернативы «Барса» рассматривает таких игроков, как Федерико Кьеза из туринского «Ювентуса», а также Кингсли Коман из мюнхенской «Баварии».

Напомним, что Леау защищает цвета «Милана» с 2019 года.


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Барселона Рафаэл Леау Джорджо Фурлани ещё теги
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