​Терраччано собирается уйти в «Комо»

Молодой защитник «Милана» Филиппо Терраччано собирается покинуть клуб, но при этом он останется в Серии А - его ждёт в свои ряды новобранец высшей лиги чемпионата Италии «Комо». На услуги игрока претендовала также «Монца», но там были готовы вести переговоры только об аренде, в то время как «Комо» настроен много серьёзнее. Но подробности возможного трансфера TuttoMercatoWeb, увы, не сообщает.

В первом своём матче в Серии А нынешнего сезона «Комо» крупно уступил туринскому «Ювентусу», и теперь клубу предстоит ещё один выезд - много более далёкий, на Сардинию, где подопечные Сеска Фабрегаса сыграют с «Кальяри».