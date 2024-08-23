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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» предложил 60 млн евро за свою давнюю трансферную цель

23 Августа 2024 • 01:02 Комментировать
Торино
...
Аталанта
1 3.25 X 3.20 2 2.30
25.08 19:30

«Ювентус» не оставляет попыток убедить «Аталанту» одобрить трансфер полузащитника Тёна Копмейнерса.

Переговоры по нидерландскому футболисту ведутся уже давно, но бергамаски отказываются идти на уступки. По сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Ювентус» предложил за Копмейнерса 60 млн евро. Туринцы сохраняют оптимизм и не сдадутся, пока не закроется трансферное окно.

Сам 26-летний футболист хочет выступать за «бьянконери» и уже согласовал с ними контракт.

В прошлом сезоне Тён Копмейнерс отметился 15 голами и 7 результативными пасами в 51 матче за «Аталанту» во всех турнирах.

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