Стало известно, какую сумму «Барселона» предложит за Кьезу

«Барселона» попробует провернуть трансфер вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы.

Выставленный на трансфер итальянец продолжает искать себе новый клуб, и в последние дни его агент ведёт переговоры с «Барселоной». По сведениям Sport, гранд Ла Лиги готов предложить «Ювентусу» 9 млн евро плюс 4 млн в виде бонусов в сделке по Кьезе. Остаётся неясным, устроят ли такие условия «старую синьору».

Федерико Кьеза доступен по сниженной цене, так как его контракт с «Ювентусом» истекает следующим летом. По слухам, 26-летний футболист хотел бы присоединиться к «Барселоне» и готов пойти на сокращение зарплаты ради переезда в Каталонию.