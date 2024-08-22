Мойзе Кин прервал голевую засуху, продлившуюся почти полтора года

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин впервые за долгое время отметился голом в официальном матче.

24-летний игрок поразил ворота «Пушкаш-Академи» в матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций (3:3). Это первый дебютный гол форварда за «Фиорентину», а также его первый забитый мяч в официальных встречах за год и 143 дня, отмечает Opta. Предыдущее взятие ворот итальянец отпраздновал 1 апреля 2023 года в поединке против «Вероны», ещё выступая за «Ювентус».

Мойзе Кин покинул ряды «старой синьоры» и перебрался в «Фиорентину» в прошлом месяце. Стоимость трансфера составила 13 млн евро.