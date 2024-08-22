Стало известно, почему Дибала не поехал в Саудовскую Аравию

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии.

Аргентинец мог заработать около 70 млн евро по трёхлетнему контракту с «Аль-Кадисией», но ответил саудовскому клубу отказом. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, ключевым фактором в решении Дибалы стали его тёплые отношения с болельщиками «Ромы». 30-летний игрок, чувствуя поддержку поклонников «волков», решил не подводить их.

Пауло Дибала уже сообщил руководству «Ромы» о своём намерении остаться. Клуб был буквально в шаге от продажи форварда, пока тот не сорвал сделку.

Текущий контракт Пауло Дибалы истекает по окончании сезона.