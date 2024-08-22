Дибала не покинет «Рому» этим летом – Романо

Инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети сообщил, что игрок атаки «Ромы» Пауло Дибала не покинет римский клуб этим летом. Ранее сообщалось, что аргентинец очень близок к переходу в «Аль-Кадисию», клуб чемпионата Саудовской Аравии. По информации Романо, Дибала отклонил предложение.

Напомним, что Дибала в «Роме» уже на протяжении двух лет. Он присоединился к римскому клубу в 2022 году после ухода из «Ювентуса» свободным агентом. Сейчас Дибале 30 лет.

В новом сезоне «Рома» не сыграет в Лиге чемпионов, куда она не смогла квалифицироваться по итогу прошлого сезона Серии А и сыграет в Лиге Европы.