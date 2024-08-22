Де Хеа пропустил дважды за первые 12 минут дебютного матча в «Фиорентине»

Испанский голкипер Давид де Хеа этим летом перешёл бесплатно в «Фиорентину». Вечером четверга проходит дебютный матч испанца за новый клуб, его команда в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций принимает «Академию Пушкаша» из Венгрии.

Любопытно, что уже в первые 12 минут де Хеа пропустил за «фиалок» дважды. Сначала на девятой минуте с 11-метрового удара, а спустя три минуты – уже с игры.

Напомним, что до перехода в «Фиорентину» де Хеа на протяжении одного года оставался свободным агентом. Сейчас испанцу 33 года. Цвета «Манчестер Юнайтед» он защищал на протяжении 12 лет – с 2011 по 2023 год.