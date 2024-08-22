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Гендиректор «Милана»: «Леау не покинет клуб этим летом»

22 Августа 2024 • 21:08 Комментировать

Гендиректор «Милана» Джорджо Фурлани заявил, что португальский вингер «россонери» Рафаэл Леау не покинет клуб этим летом. Ранее Леау активно связывали с переездом в «Барселону».

«Леау НЕ покинет «Милан» этим летом». Переход в «Барселону»? Никаких шансов. Ни за что. Он не покинет клуб, это сто процентов. Сам попросит ухода? Он не попросит уйти из клуба», - цитирует Фурлани в своей соцсети инсайдер Фабрицио Романо.

Леау 25 лет, вингер оказался в системе «Милана» в 2019 году. Контракт связывает игрока с клубом до 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают звезду Серии А в 90 млн евро.

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Милан Рафаэл Леау Джорджо Фурлани ещё теги
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