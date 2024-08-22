«Барселона» в этот четверг может сделать первое предложение «Ювентусу» по Федерико Кьезе. Такой новостью делится Альфредо Педулла.

По информации источника, агент Кьезы недавно провёл ключевую встречу с «Барселоной». Переговоры идут уже несколько дней, и сегодня они могут увенчаться успехом. После клуб, скорее всего, сделает предложение. Сам же Кьеза не против варианта переезда в Каталонию.

Ранее Джанлука ди Марцио сообщал, что «Барселона» может подписать контракт с Кьезой только в том случае, если им удастся зарегистрировать Дани Ольмо.

«Барселона» зарегистрирует Ольмо в четверг, после чего займётся трансфером Кьезы