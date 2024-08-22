Звезда финала минувшего розыгрыша Лиги Европы УЕФА Адемола Лукман стал ближе к тому, чтобы подписать новый контракт с «Аталантой».

По информации TuttoAtalanta, недавно состоялась «позитивная» встреча между Лукманом и руководством клуба из Бергамо. Атмосфера была на ней непринуждённой, что явно дало понять, что стороны друг другом довольны. Вероятно, по новому соглашению у Лукмана улучшится зарплата, которая была неизменна последние два года.

Лукману 26 лет, его текущее трудовое соглашение с «Аталантой» рассчитано ещё на два года, до лета 2026 года. В клубе из Бергамо он с августа 2022 года.