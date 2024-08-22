Рауль Белланова перешёл из «Торино» в «Аталанту». Правый защитник подписал длительный контракт на пять лет с бергамасками. Оценка стоимости трансфера по версии Transfermarkt – 20 млн евро.

Новичку 24 года, его позиция на поле – правый защитник. Сыграть он может также выше в полузащите на правом и на противоположном левом фланге.

В «Торино» итальянец оказался прошлым летом. Тогда «Торино» заплатил за него «Кальяри» 7 млн евро, а продал в итоге за 20. Игрок обороны является воспитанником «Милана», на протяжении карьеры играл за «Бордо», «Пескару» и другие клубы. В активе имеет два матча за сборную Италии.