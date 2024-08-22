Туринский «Ювентус» подписал контракт с греческим атакующим полузащитником «Дженоа» Христосом Пападопулосом на правах аренды до конца сезона, об этом сообщает пресс-служба клуба. В соглашении прописана опция выкупа игрока.

Отмечается, что 19-летний футболист будет выступать за молодежную команду туринцев, которой руководит Паоло Монтеро.

В минувшем сезоне Молодёжной лиги Италии игрок принял участие в 25 играх, в к которых отметился 11 забитыми мячами и шестью забитыми мячами. Также он провел три минуты в Серии А.

Его соглашение с «Дженоа» рассчитано до лета 2026 года.