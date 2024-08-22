«Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость

Атакующий полузащитник сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия стал отцом. У 23-летнего футболиста родился сын. Об этом сам игрок сообщил посредством социальных сетей.

«Самый счастливый день в моей жизни, 21 августа 2024 года. Дамиан Кварацхелия», - говорится в публикации Хвичи.

В прошлом сезоне чемпионата Италии полузащитник сыграл 34 встречи за неаполитанскую команду. Кварацхелия отметился 11 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. В составе сборной Грузии Хвича выступил на чемпионате Европы – 2024, отметившись голом в четырех матчах.