«Барселона» зарегистрирует Ольмо в четверг, после чего займётся трансфером Кьезы

Новичок «Барселоны» Дани Ольмо скоро сможет дебютировать в команде.

Трансфер испанского футболиста из «РБ Лейпцига» состоялся почти две недели назад. Каталонский клуб по-прежнему не зарегистрировал 26-летнего игрока из-за финансовых ограничений, но уже скоро, судя по всему, сможет это сделать. Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, в «Барселоне» планируют завершить регистрацию Ольмо в четверг. Сразу после этого руководство «сине-гранатовых» начнёт усиленную работу над трансфером ещё одного игрока атаки – Федерико Кьезы из «Ювентуса».

Подписание Дани Ольмо обошлось «Барселоне» в 55 млн евро без учёта бонусов. Контракт чемпиона Европы с грандом Ла Лиги рассчитан до 2030 года.