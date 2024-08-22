Флик настаивает на переходе Кьезы в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик одобряет трансфер вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы.

Гранд Ла Лиги обсуждает потенциальную сделку с агентом игрока. Контракт 26-летнего итальянца истекает менее чем через год, поэтому купить его можно значительно дешевле рыночной стоимости. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, активную роль в переговорах по Кьезе играет рулевой «Барселоны» Флик. Немецкий специалист хотел переманить футболиста в свою команду ещё три года назад, будучи тренером «Баварии», но тогда «Ювентус» отклонил предложение.

Если верить слухам, «Барселона» не планирует платить за Федерико Кьезу запрашиваемые 15 млн евро, однако сам игрок готов к переходу.