«Барселона» отказывается платить 15 млн евро за Кьезу

В «Барселоне» не намерены тратить 15 млн евро на покупку вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы.

Итальянец был выставлен «старой синьорой» на продажу, так как не подошёл новому главному тренеру Тьяго Мотте. С недавних пор основным претендентом на Кьезу стала «Барселона», уже ведущая переговоры с его агентом. Как сообщает журналист Алекса Пинтанель, 26-летний игрок не считался для «сине-гранатовых» ни «планом Б», ни тем более «планом А». Сам футболист заинтересован в переходе, но каталонский клуб не станет платить за него требуемые 15 млн евро.

Контракт Федерико Кьезы с «Ювентусом» истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 35 млн евро.