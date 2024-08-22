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Чемпионат Италии. Серия А

​Бакайоко может вернуться в Серию А

22 Августа 2024 • 02:04 Комментировать

Французский защитник Тьемуэ Бакайоко близок к возвращению в итальянскую Серию А, но не в состав «Милана», который ранее отказался от его услуг. Бакайоко близок к соглашению с итальянским «Эмполи», об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Николо Скира.

Его зарплата в новом клубе составит 500 тысяч евро, длительность контракта - два года. Сам Бакайоко с энтузиазмом относится к перспективе возвращения в итальянский футбол.

В первом туре чемпионата Италии «Эмполи» сыграл вничью с «Монцей». В следующем туре тосканская команда сыграет с «Ромой», это случится 25 августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Тьемуэ Бакайоко
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