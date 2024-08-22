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Чемпионат Италии. Серия А

Названа зарплата Кьезы в «Барселоне» слухи

22 Августа 2024 • 01:06 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
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24.08 20:00

«Барселона» добилась прогресса в переговорах по вингеру «Ювентуса» Федерико Кьезе.

В туринском клубе решительно настроены продать 26-летнего игрока сборной Италии, прежде чем закроется трансферное окно. Интерес проявила «Барселона», нуждающаяся в усилении левого фланга атаки. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, каталонский гранд готов платить Кьезе порядка 6-7 млн евро в год с учётом бонусов. Сам футболист хотел бы перебраться в стан «сине-гранатовых». Переговоры стремительно прогрессируют.

Известно также, что «Барселона» надеется купить итальянца за 10-15 млн евро. Пока неясно, устроит ли такое предложение «Ювентус».

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