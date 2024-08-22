Названа зарплата Кьезы в «Барселоне»

«Барселона» добилась прогресса в переговорах по вингеру «Ювентуса» Федерико Кьезе.

В туринском клубе решительно настроены продать 26-летнего игрока сборной Италии, прежде чем закроется трансферное окно. Интерес проявила «Барселона», нуждающаяся в усилении левого фланга атаки. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, каталонский гранд готов платить Кьезе порядка 6-7 млн евро в год с учётом бонусов. Сам футболист хотел бы перебраться в стан «сине-гранатовых». Переговоры стремительно прогрессируют.

Известно также, что «Барселона» надеется купить итальянца за 10-15 млн евро. Пока неясно, устроит ли такое предложение «Ювентус».