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«Рома» продаст Дибалу всего за 4 млн евро слухи

21 Августа 2024 • 23:09 Комментировать
Рома
...
Эмполи
25.08 21:45

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала, похоже, скоро переедет в Саудовскую Аравию.

Как стало известно чуть раньше, аргентинец принял щедрое предложение от «Аль-Кадисии». По информации Footmercato, саудовский клуб также близок к договорённости с «Ромой», причём римляне готовы продать форварда всего за 4 млн евро. Контракт 30-летнего игрока истекает по окончании сезона, а его зарплата слишком велика для «волков» – с этим и связана столь невысокая стоимость потенциальной трансферной сделки.

До недавних пор в контракте Пауло Дибалы был прописан пункт отступных в размере 12 млн евро. Эта опция утратила силу нынешним летом.

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РОМА ЭМПОЛИ
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