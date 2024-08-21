Нападающий «Ромы» Пауло Дибала, похоже, скоро переедет в Саудовскую Аравию.

Как стало известно чуть раньше, аргентинец принял щедрое предложение от «Аль-Кадисии». По информации Footmercato, саудовский клуб также близок к договорённости с «Ромой», причём римляне готовы продать форварда всего за 4 млн евро. Контракт 30-летнего игрока истекает по окончании сезона, а его зарплата слишком велика для «волков» – с этим и связана столь невысокая стоимость потенциальной трансферной сделки.

До недавних пор в контракте Пауло Дибалы был прописан пункт отступных в размере 12 млн евро. Эта опция утратила силу нынешним летом.