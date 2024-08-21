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Чемпионат Италии. Серия А

Серхи Роберто перейдёт в клуб Серии А

21 Августа 2024 • 21:30 Комментировать
Кальяри
...
Комо
26.08 19:30

Бывший футболист «Барселоны» Серхи Роберто в ближайшее время подпишет контракт с «Комо».

В июле 32-летний игрок расстался с «Барселоной», за которую выступал с 2006 года. По сведениям инсайдера Маттео Моретто, карьера испанца продолжится в Италии. Экс-капитан каталонского гранда близок к заключению договорённости с «Комо». Контракт рассчитан на один год и предусматривает возможность однолетнего продления в случае сохранения командой прописки в элитном дивизионе.

Серхи Роберто провёл 373 матча за «Барселону», записав себе в актив 19 забитых голов и 43 результативных паса.

«Комо» вышел в Серию А по итогам прошлого сезона. В первом туре стартовавшего розыгрыша чемпионата коллектив Сеска Фабрегаса уступил «Ювентусу» (0:3).

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