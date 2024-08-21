Калюлю перешёл из «Милана» в «Ювентус»

Центральный защитник «Милана» Пьер Калюлю продолжит карьеру в «Ювентусе».

Переход 24-летнего футболиста подтвердила пресс-служба «бьянконери». Туринский клуб арендовал француза до конца текущего сезона с возможностью последующего выкупа.

По данным итальянских СМИ, аренда обойдётся «Ювентусу» в 3,3 млн евро, а выкупить центрбека «старая синьора» сможет за 14 млн.

Пьер Калюлю выступал за «Милан» с 2020 года. В общей сложности игрок провёл 112 матчей за «россонери», записав на свой счёт три забитых гола и три результативные передачи. До переезда в Италию защитник представлял цвета «Лиона».