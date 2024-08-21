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Дибала согласился на трёхлетний контракт от «Аль-Кадисии» слухи

21 Августа 2024 • 19:13 Комментировать

30-летний аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала принял предложение саудовского клуба «Аль-Кадисия» о трёхлетнем контракте. Такой новостью делится инсайдер Джанлука ди Марцио.

Саудовская команда предложила звезде контракт на три года на общую сумму в 75 млн евро. Теперь Дибалу ожидает встреча с руководством «Ромы», чтобы уладить последние детали грядущей сделки.

Напомним, что в «Роме» Дибала играет последние два года. В 2022 году он отправился в Рим из «Ювентуса» свободным агентом. В Лиге чемпионов в новом футбольном сезоне «Рома» выступать не будет, клуб не смог в неё попасть.

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