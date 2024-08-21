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Чемпионат Италии. Серия А

Нерес стал игроком «Наполи» официально

21 Августа 2024 • 17:42 Комментировать

Бразильский вингер Давид Нерес перешёл из «Бенфики» в «Наполи». Игрок подписал с новым клубом контракт на четыре года с опцией продления ещё на один, а сумма трансфера, по оценке портала Transfermarkt, составила 28 млн евро.

В «Бенфике» Нерес провёл два последних года карьеры. С 2017 по 2022 годы был в системе амстердамского «Аякса», в составе которого едва не дошёл до финала Лиги чемпионов УЕФА в 2019 году.

«Наполи» с провала стартовал в новом сезоне итальянской Серии А. Клуб в первом туре разгромно уступил «Вероне» (0:3). Главным тренером клуба с этого лета является Антонио Конте.

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