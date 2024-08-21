«ПСЖ» не предложит за Осимхена большие деньги

«ПСЖ» потерял нападающего – Гонсалу Рамуш травмировался уже в первом матче сезона. Португалец перенёс операцию и, как ожидают в гранде Лиги 1, выбыл на три месяца. К счастью, у парижан ещё есть время до закрытия летнего трансферного окна. После травмы Рамуша снова вспыхнули слухи о Викторе Осимхене из «Наполи». Впрочем, журналист Флориан Плеттенберг сообщает о том, что крупное предложение «ПСЖ» по Осимхену маловероятно.

По данным источника, парижане сосредоточены на более доступных решениях на летнем трансферном рынке.

Напомним, что в первом туре Лиги 1 «ПСЖ» обыграл на выезде «Гавр» со счётом 4:1.