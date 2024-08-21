«Барселона» предложила 10 миллионов за звезду «Ювентуса»

Вингер туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате, об этом сообщил журналист Мирко ди Натале.

Согласно сведениям источника, в услугах звездного итальянца заинтересована каталонская «Барселона». Руководство «сине-гранатовых» предложило «старой синьоре» за футболиста десять миллионов евро. Ранее стало известно, что новый тренерский штаб «Ювентуса» не заинтересован в услугах Кьезы.

В прошлом сезоне Серии А 26-летний вингер сыграл 33 встречи. Федерико записал на свой счет девять забитых мячей и две результативные передачи.