Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» потерял Морату в первом же матче

21 Августа 2024 • 08:55 Комментировать

Новичок «Милана» Альваро Мората травмировался в дебютном поединке за «Милан» в Серии А. В стартовом туре «россонери» на домашнем стадионе расписали мировую с «Торино» со счетом 2:2. Испанец стал автором одного из голов.

Согласно данным AS, Мората испытывал дискомфорт перед стартом встречи. Несмотря на это, он появился на поле во втором тайме и забил мяч. После завершения встречи Альваро прошел медицинское обследование. По его итогам было принято решение, что форвард пропустит около трех недель.

Мората перешел в миланский гранд этим летом. 31-летний центрфорвард подписал с итальянским клубом контракт на четыре года.

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Альваро Мората
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Названа сумма, которую Роналду будет платить Джорджине в случае развода Известны сроки восстановления Глушенкова «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Барселона» определила трёх игроков, с которыми расстанется этим летом Промес хочет вернуться в «Спартак» Эти футболисты «Спартака» вышли помогать Воронежу: три худших игрока матча против «Факела» Угальде объяснил свою высокую результативность в «Спартаке» «Манчестер Сити» принял важное решение по Холанну и Родри «Зенит» потерял Глушенкова перед матчем со «Спартаком» Названа главная причина желания «Барселоны» продать Гюндогана
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Известны сроки восстановления Глушенкова С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией» Месси выдвинул требование вандалам
Спортивные новости
Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Августа
08:55 · Италия. Серия А
«Милан» потерял Морату в первом же матче
08:19 · Италия. Серия А
«Милан» повесил огромный ценник на Леау – у «Барселоны» нет даже половины суммы 1
06:48 · Нидерланды. Эредивизие
«Милан» договорился с восходящей звездой «Аякса»
06:34 · Англия. Премьер-лига
В «Наполи» уверены в скором приходе Лукаку
06:08 · Англия. Премьер-лига
«Челси» определился с ценником выпавшего из состава Стерлинга слухи
05:48 · Италия. Серия А
Клубы из Саудовской Аравии намерены перехватить трансферную цель «Ювентуса»
04:54 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» хочет поработать с Конте
04:33 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько может заработать «Реал» на продаже Паса
04:07 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» выбирает между бывшим и нынешним полузащитниками «Манчестер Юнайтед»
03:57 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас хочет видеть в «Комо» Серхи Роберто и полузащитника «Манчестер Сити»
03:43 · Италия. Серия А
Леау принял решение по трансферу в «Барселону» 1 слухи
01:47 · Италия. Серия А
Мората заработал 5,5 миллионов евро, удачно продав акции
20 Августа
19:38 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук: «За четыре года в Европе я добился всего, чего хотел» 1
17:35 · Италия. Серия А
Роберто Сориано нашёл клуб в Серии Б
17:07 · Италия. Серия А
«Милан» не продаст Леау «Барселоне»
13:45 · Италия. Серия А
«Реал» нашёл замену Карвахалю 5
11:42 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» арендует нападающего «Аталанты»
11:05 · Италия. Серия А
«Барселона» начала переговоры со звездой «Ювентуса» 5
11:02 · Италия. Серия А
«Комо» ведёт переговоры о трансфере полузащитника «Реала» 2
09:53 · Италия. Серия А
Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау 5 слухи
09:00 · Италия. Серия А
Мбангула – о дебютном голе за «Ювентус»: «Подумал, что это сон»
07:40 · Италия. Серия А
Кьеза вряд ли останется в Италии 5
01:58 · Италия. Серия А
Ни один клуб Серии А не заинтересован в Дибале 5
01:26 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай отказал двум клубам – он ждёт предложения от гранда Серии А
00:49 · Италия. Серия А
Мотта прокомментировал победу в своём дебютном матче у руля «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем