«Милан» потерял Морату в первом же матче

Новичок «Милана» Альваро Мората травмировался в дебютном поединке за «Милан» в Серии А. В стартовом туре «россонери» на домашнем стадионе расписали мировую с «Торино» со счетом 2:2. Испанец стал автором одного из голов.

Согласно данным AS, Мората испытывал дискомфорт перед стартом встречи. Несмотря на это, он появился на поле во втором тайме и забил мяч. После завершения встречи Альваро прошел медицинское обследование. По его итогам было принято решение, что форвард пропустит около трех недель.

Мората перешел в миланский гранд этим летом. 31-летний центрфорвард подписал с итальянским клубом контракт на четыре года.