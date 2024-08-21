«Милан» повесил огромный ценник на Леау – у «Барселоны» нет даже половины суммы

Руководство «Милана» отреагировало на желание каталонской «Барселоны» заполучить португальского вингера Рафаэла Леау. Как информирует Gazzetta dello Sport, «россонери» оценили своего футболиста в 175 миллионов евро.

«Сине-гранатовые», которые испытывают финансовые трудности, не могут позволить себе даже половину этой суммы, рапортует источник. Из-за выдвинутых условий переход Леау в «Барселону» практически невозможен. Каталонцы рассматривают Рафаэла в качестве альтернативы Нико Уильямсу.

В прошлом сезоне Леау провел 47 поединков в составе «Милана». Португалец забил 15 мячей и сделал 14 голевых передач.