Клубы из Саудовской Аравии намерены перехватить трансферную цель «Ювентуса»

Вингер «Порту» Франсишку Консейсау заинтересовал представителей чемпионата Саудовской Аравии.

21-летний футболист сборной Португалии фигурирует в шорт-листе «Ювентуса». Гранд итальянской Серии А пытался провернуть аренду Консейсау с обязательством выкупа, но пока не смог договориться с «драконами». Тем временем, как утверждает журналист Руди Галетти, в борьбу за игрока вступили неназванные саудовские клубы. Ожидается, что переговоры стартуют уже в скором времени.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Франсишку Консейсау в 22 млн евро. Контракт перспективного португальца с «Порту» рассчитан до лета 2029 года.