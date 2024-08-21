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Чемпионат Италии. Серия А

Клубы из Саудовской Аравии намерены перехватить трансферную цель «Ювентуса»

21 Августа 2024 • 05:48 Комментировать
Порту
...
Риу Аве
24.08 20:00

Вингер «Порту» Франсишку Консейсау заинтересовал представителей чемпионата Саудовской Аравии.

21-летний футболист сборной Португалии фигурирует в шорт-листе «Ювентуса». Гранд итальянской Серии А пытался провернуть аренду Консейсау с обязательством выкупа, но пока не смог договориться с «драконами». Тем временем, как утверждает журналист Руди Галетти, в борьбу за игрока вступили неназванные саудовские клубы. Ожидается, что переговоры стартуют уже в скором времени.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Франсишку Консейсау в 22 млн евро. Контракт перспективного португальца с «Порту» рассчитан до лета 2029 года.

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Сегодня, 21 Августа
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