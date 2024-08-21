Стало известно, сколько может заработать «Реал» на продаже Паса

Полузащитник мадридского «Реала» Николас Пас близок к переезду в Италию.

Новым клубом 19-летнего футболиста должен стать «Комо». Изначально гранд Ла Лиги требовал около 10 млн евро за 50% прав на аргентинца, но теперь может согласиться на менее выгодные для себя условия. По сведениям журналиста Марио Кортеханы, «Комо» предложил 8 млн евро за перспективного атакующего хавбека.

Николас Пас провёл восемь матчей за первую команду «Реала», отметившись одним забитым мячом. Действующий контракт игрока с «королевским клубом» рассчитан до середины 2027 года.

В подписании Паса заинтересован лично главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас.