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Чемпионат Италии. Серия А

Леау принял решение по трансферу в «Барселону» слухи

21 Августа 2024 • 03:43 Комментировать
Парма
...
Милан
24.08 19:30

«Барселона» продолжает работу над подписанием вингера «Милана» Рафаэла Леау.

«Сине-гранатовые» намерены усилить правый фланг атаки, и в качестве главной цели недавно был обозначен 25-летний лидер «россонери». Согласно сведениям журналиста Хосе Альвареса, сам Леау хочет перейти в «Барселону». Переговоры между клубами уже стартовали. Несмотря на финансовые ограничения, каталонскому гранду хватит средств, чтобы покрыть расходы на трансфер португальской звезды Серии А.

Отмечается также, что в случае неудачи в сделке по Рафаэлу Леау «Барселона» подпишет другого футболиста из итальянского чемпионата – вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.

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