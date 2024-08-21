«Барселона» продолжает работу над подписанием вингера «Милана» Рафаэла Леау.

«Сине-гранатовые» намерены усилить правый фланг атаки, и в качестве главной цели недавно был обозначен 25-летний лидер «россонери». Согласно сведениям журналиста Хосе Альвареса, сам Леау хочет перейти в «Барселону». Переговоры между клубами уже стартовали. Несмотря на финансовые ограничения, каталонскому гранду хватит средств, чтобы покрыть расходы на трансфер португальской звезды Серии А.

Отмечается также, что в случае неудачи в сделке по Рафаэлу Леау «Барселона» подпишет другого футболиста из итальянского чемпионата – вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.