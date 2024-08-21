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Чемпионат Италии. Серия А

Мората заработал 5,5 миллионов евро, удачно продав акции

21 Августа 2024 • 01:47 Комментировать

На фоне семейной драмы Альваро Мората не забывает о своих бизнес-делах. Так, испанский форвард на днях хорошо заработал на акциях - он продал 5 838 акций компании Arte y Sano Millenium британскому фонду VGO Capital, заработав на этом примерно 5,5 миллионов евро.

Теперь фонд, ставший обладателем 49,9 процентов акций, хочет раскручивать торговую марку Manolo Bakes. Любопытно, что Мората - не единственный футболист, который имеет отношение к Manolo Bakes. Также в деле такие игроки, как Серхио Бускетс и Тьяго Алькантара вместе с братом Рафаэлем.

Напомним, что сейчас Мората выступает за итальянский «Милан».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Альваро Мората
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