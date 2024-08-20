Роберто Сориано нашёл клуб в Серии Б

Бывший атакующий полузащитник «Вильярреала» и «Болоньи» Роберто Сориано продолжит карьеру в итальянской Серии Б. Он усилил вылетевшую лигой ниже по итогу прошлого сезона Серии А «Салернитану». Контракт свободный агент подписал сроком на один сезон.

Сориано 33 года, до лета 2023 года футболист выступал четыре года за «Болонью», а после целый год находился в статусе свободного агента. Ранее в карьере воспитанника «Баварии» были также «Эмполи», «Сампдория» и «Вильярреал».

Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Италии всего лишь в 1 млн евро.