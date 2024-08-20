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«Милан» не продаст Леау «Барселоне»

20 Августа 2024 • 17:07 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что после неудачи с подписанием Нико Уильямса «Барселона» нацелилась на другого вингера – на Рафаэла Леау. Впрочем, «Милан» не собирается расставаться с португальским футболистом в летнеее трансферное окно. Об этом стало известно La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт Леау с «Миланом» рассчитан до середины 2028 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего нападающего в 90 миллионов евро.

Всего за «Милан» Рафаэл Леау провёл 211 официальных матчей, в которых забил 58 голов и отдал 50 голевых передач на партнёров.

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