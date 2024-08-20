«Реал» нашёл замену Карвахалю

Всё идёт к тому, что этим летом «Реал» больше не будет подписывать новых футболистов. Недавно тренер команды Карло Анчелотти чётко заявил о том, что состав мадридской команды уже закрыт. При этом в стане «сливочных» думают и о долгосрочной перспективе. Как сообщает портал TodoFichajes, «Реал» хочет найти игрока, который мог бы в будущем заменить на правом фланге обороны уже не молодого Дани Карвахаля.

Если верить источнику, «Реал» обратил внимание на Дензела Дюмфриса из «Интера». Действующий контракт нидерландца истекает менее чем через год (в конце июня 2025 года), что делает 28-летнего игрока хорошим кандидатом.