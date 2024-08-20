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«Реал» нашёл замену Карвахалю

20 Августа 2024 • 13:45 Комментировать (2)

Всё идёт к тому, что этим летом «Реал» больше не будет подписывать новых футболистов. Недавно тренер команды Карло Анчелотти чётко заявил о том, что состав мадридской команды уже закрыт. При этом в стане «сливочных» думают и о долгосрочной перспективе. Как сообщает портал TodoFichajes, «Реал» хочет найти игрока, который мог бы в будущем заменить на правом фланге обороны уже не молодого Дани Карвахаля.

Если верить источнику, «Реал» обратил внимание на Дензела Дюмфриса из «Интера». Действующий контракт нидерландца истекает менее чем через год (в конце июня 2025 года), что делает 28-летнего игрока хорошим кандидатом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Даниэль Карвахаль Дензел Дюмфрис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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GudRus
20 Августа 2024 в 14:23
есть Хакими , Гертрюйда , ТАА ...
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NOBODY
20 Августа 2024 в 13:48
ага, а 28 конечно еще молоденький....
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