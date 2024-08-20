«Барселона» начала переговоры со звездой «Ювентуса»

«Барселона» рассматривает возможность подписания вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы.

26-летний футболист не пригодился новому главному тренеру «бьянконери» Тьяго Мотте, о чём тот неоднократно заявлял публично. Несколько недель назад испанские СМИ сообщили, что услуги Кьезы были предложены «Барселоне», и теперь эти слухи находят подтверждение в Италии.

По информации известного инсайдера Джанлуки ди Марцио, каталонский клуб проявил интерес и начал переговоры с агентом игрока. Если договорённость будет достигнута, руководству «сине-гранатовых» ещё предстоит согласовать условия трансфера с «Ювентусом».