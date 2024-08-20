«Комо» ведёт переговоры о трансфере полузащитника «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Николас Пас может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах аргентинского футболиста заинтересован «Комо». Клубы уже начали переговоры, речь идет о полноценном трансфере, но с возможностью обратного выкупа Паса. Отмечается, что в диалоге участвует и наставник «Комо» Сеск Фабрегас.

Николас принял участие в трех матчах мадридского «Реала» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в десять миллионов евро, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года.