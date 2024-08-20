«Барселона» не оставляет попыток подписать нападающего «Милана» Рафаэла Леау.

Как сообщает Mundodeportivo, каталонцы хотят провести большую сделку до закрытия трансферного окна. После неудачных переговоров с Нико Уильямсом «Барселона» сосредоточилась на подписании Леау. Испанский клуб уже готовит предложение, отмечается, что «Милан» заинтересован в нескольких игроках «Барселоны», которые могут быть включены в сделку по Леау. В стан итальянцев могут отправиться Рафинья, Кристенсен, Торрес или Бальде.

Если «Барселоне» не удастся подписать и Леау, то каталонцы переключатся на полузащитника «Баварии» Кингсли Комана или вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.