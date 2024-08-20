Мбангула – о дебютном голе за «Ювентус»: «Подумал, что это сон»

Нападающий туринского «Ювентуса» Самюэль Мбангула высказался о победе над «Комо» (3:0). Бельгиец отметился забитым голом и результативной передачей.

«Я очень счастлив. Я не поверил, когда забил, подумал, что всё это сон», - приводит слова Мбангула DAZN.

Отметим, что бельгийский вингер провёл первый матч за основную команду туринского клуба. 20-летний Мбангула находится в системе «Ювентуса» уже четыре года, перейдя в Италию из академии «Андерлехта».

После первого тура «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, уступая «Аталанте» по дополнительным показателям.